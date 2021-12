Corinthians perde para Juventude que se salva e ‘ajuda’ rebaixar o Grêmio

O Corinthians perdeu para o Juventude por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado salvou o time de Caxias do Sul do rebaixamento e garantiu a queda do Grêmio à Série B. O alviverde ficou em 16º, com 46 pontos.

O Timão, por outro lado, encerrou sua participação em 5º lugar, portanto, fora do G4, com 57 pontos. De alento, ficou a vaga direta à fase de grupos à Copa Libertadores da América de 2022.

Sylvinho optou por poupar Fábio Santos, Renato Augusto e Willian. Em campo, a etapa inicial não teve uma única finalização dos visitantes no gol.

Jô até chegou a mandar uma bola na rede, mas o lance foi anulado por suposto empurrou do camisa 77 antes da conclusão.

Por outro lado, Cássio teve trabalho. E quando não teve, foi salvo pela trave.

Na etapa final, Sylvinho apostou nos jovens da base, deu chance para Adson, Roni, Mantuan. Mas, de novo, o time não engrenou.

O gol do jogo saiu em pênalti marcado após revisão no monitor. Uma bola que bateu no braço de Adson foi o suficiente para o árbitro assinalar a penalidade. Na cobrança, Chico não desperdiçou e levou o público ao delírio.

No fim, Fagner ainda foi expulso por chutar um adversário. Dessa maneira melancólica, o Corinthians se despediu da temporada.

Em compensação, o Juventude garantiu a festa do seu torcedor, que poderá acompanhar a equipe novamente na Série A em 2022.

Fonte:Gazeta Esportiva

09/12/2021

