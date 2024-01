Sargento da PM é investigado por morte de filho de ex-vereador de Itaituba, no Pará

Caso é investigado sob sigilo. Agente passou por audiência de custódia e foi mantido preso.

Um sargento da Polícia Militar foi mantido preso por ordem da Justiça, após audiência de custódia, na quinta-feira (18), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele é investigado por supostamente ter assassinado João Olavo de Sousa Santos, de 25 anos. O caso é investigado sob sigilo.

O crime foi na madrugada do último dia 9 de dezembro no distrito Campo Verde. O corpo havia sido encontrado na área conhecida como “ramal do Barbosa”.

A vítima era filho de um ex-vereador na cidade, João Crente. O político morreu em 2012.

O policial suspeito de envolvimento no caso foi preso no dia 30 de dezembro, dias após o crime.

A defesa alegou à Justiça que por ser sargento da PM “não há o mínimo interesse (por parte do sargento) em descumprir qualquer aplicação da Lei Penal, cabendo ao órgão responsável de provar as alegações da denúncia no decorrer da ação penal”.

No dia do crime

O corpo de João foi encontrado no meio da rua, com marcas de tiros. A mãe dele havia relatado à polícia que viu o filho pela última vez em frente à casa de um amigo dele, horas antes do crime.

Moradores também relataram à polícia ter ouvido tiros por volta das 4h, próximo ao local onde o corpo havia sido encontrado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o inquérito sigiloso já foi concluído e remetido à Justiça.

O g1 Pará também procurou a Polícia Militar sobre o caso, mas não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

