Sargento da PM é presa por tentar vender arma de fogo no Mato Grosso

Sargento da PM é presa por tentar vender arma de fogo em Cuiabá (Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto)

Uma sargento da Polícia Militar foi presa ao ser flagrada tentando vender uma arma de fogo, no Centro Sul de Cuiabá, nesta quarta-feira (10).

A suspeita de 45 anos foi detida por uma equipe da Força Tática que recebeu denúncia sobre a tentativa de venda. No local, os policiais abordaram a colega de farda e pediram que ela mostrasse a arma.

A suspeita mostrou uma pistola Imbel MD1 calibre 380 e disse que seria policial militar. Ela também estava com um carregador e 12 munições.

Questionada sobre a arma, ela afirmou que não teria o registro. Diante disso, foi encaminhada para Central de Flagrantes para as devidas providências.

A Corregedoria Geral da Instituição irá instaurar um procedimento administrativo para apurar a conduta da militar.

