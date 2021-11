Vice-presidente Hamilton Mourão participa de evento em Belém

(Foto:Reprodução) – Ele participou do encerramento de seminário que buscou discutir os problemas e soluções para a Amazônia

“Uma enorme parcela da sociedade brasileira desconhece que essa região constitui quantidades incalculáveis de riquezas”, declarou Mourão

O vice-presidente da república Hamilton Mourão participou do encerramento do seminário Amazônia in Loco na manhã desta quinta-feira (11), em Belém. Segundo ele, o evento é importante porque o lugar de discutir os problemas e as soluções para a Amazônia é a própria Amazônia.

“Existe uma nova preocupação no mundo que é a questão da sustentabilidade, algo que passou a ser discutido realmente nos últimos 30 anos, com início da Conferência Rio-92. A Amazônia brasileira corresponde a 68% do nosso território. Uma enorme parcela da sociedade brasileira desconhece que essa região constitui quantidades incalculáveis de riquezas e que terá de ser protegida e desenvolvida ao longo do século XXI”

Por:Eduardo Laviano / O Liberal

