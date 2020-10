Sauditas fazem proposta de R$ 33 milhões para tirar jogador do Santos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Santos entrou em contato com o Huachipato por meio de videoconferência na última terça-feira, mas não houve avanço por acerto com o clube chileno até o momento.

O Alvinegro não descarta vender Soteldo, até porque deve ao Huachipato, do Chile, por sua contratação. O presidente em exercício Orlando Rollo tenta um acordo com a equipe após o presidente afastado José Carlos Peres não pagar um real sequer.

Com o “não” do Peixe, os árabes prometem aumentar para pelo menos 7 milhões de dólares (R$ 39 mi) nos próximos dias.

