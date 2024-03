Sebrae no Pará inaugura a Sala do Empreendedor em Itaituba

O espaço oferecerá todos os serviços de apoio ao Microempreendedor Individual (MEI) – (Foto: Divulgação/Sebrae no Pará)

Nesta quarta-feira, (13), foi inaugurada oficialmente a primeira Sala do Empreendedor do município de Itaituba, região do Tapajós.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará realizou a inauguração, acompanhado da diretora-técnica Domingas Ribeiro.

O espaço oferecerá todos os serviços de apoio ao Microempreendedor Individual (MEI), formalização de pequenos negócios, baixa de boletos, declaração de faturamento, orientações básicas sobre gestão de pequenos negócios, etc.

Fica localizada no Prédio da Estação Cidadania do Governo do Estado, que fica na Rua Bruno Juarez Corrêa, s/n – Bela Vista, Itaituba- Pará.

A Sala, que possui características de Ponto de Atendimento, funcionará em ambiente compartilhado com outros órgãos do governo do estado, como a Polícia Civil e Detran.

A Sala do Empreendedor de Itaituba é uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Câmara Municipal de Itaituba e Governo do estado, por intermédio da Secretaria de Planejamento – Seplad.

Já foram implantadas Salas do Empreendedor em toda a região do Tapajós, sendo Itaituba o último município a ser contemplado com o espaço. Atualmente, as Salas do Empreendedor funcionam nos municípios de Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Trairão e Novo Progresso.No Pará, atualmente são 149 Salas do Empreendedor e 171 Atendentes, que realizaram um total de 66.884 registros de interações no atendimento a 29.953 clientes ao longo de 2023. Nesses espaços, são oferecidos serviços de capacitação, orientações e informações gerais ao empreendedor de pequeno negócio, além da formalização como microempreendedor individual. Os atendimentos são realizados por atendentes capacitados pelo próprio Sebrae.

Fonte: Ascom/Sebrae no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/07:16:46

