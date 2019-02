Secretária de vereador é morta na Câmara Municipal de Contagem

Suspeito atirou contra si mesmo após o crime; suposta carteira de escrivão da Polícia Civil foi encontrada com ele

A secretária de um vereador de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi morta a tiros dentro da Câmara Municipal da cidade, na manhã desta quarta-feira (16).

Após cometer o crime, o suspeito atirou no próprio maxilar. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado até a Prefeitura da cidade, de onde foi transferido de helicóptero para um hospital.

Entre os documentos encontrados com o suspeito está uma suposta carteira de um escrivão da Polícia Civil.

A vítima identificada como Ludmila Leandro Braga era secretária do gabinete do vereador Jerson Braga, conhecido como Caxicó (PPS). Segundo a PM (Polícia Militar), ela foi atingida com quatro tiros e morreu na hora.

(Aguarde mais informações)

Fonte: R7/ Pablo Nascimento

