Jornalista de MT sofre AVCs nos Estados Unidos e família pede ajuda

Foto: Reprodução | O plano de saúde não cobre todo o tratamento e uma vaquinha virtual foi criada para ajudar no custeio.

A jornalista Thiara Raquel, de Mato Grosso, teve dois acidentes vasculares cerebrais e precisa de ajuda para custear o tratamento médico. Ela mora em Malden, nos Estados Unidos, com o marido. O plano de saúde não cobre todo o tratamento e uma vaquinha virtual foi criada para ajudar no custeio.

Você pode colaborar pela vaquinha criada por amigos e familiares clicando aqui.

Thiara tem 41 anos e se casou com Léo em julho de 2023. Algumas semanas antes do primeiro aniversário de casamento ela sofreu uma hemorragia subdural traumática intensa.

Poucas semanas depois ela sofreu uma segunda hemorragia, no lado oposto do cérebro. Depois que o sangramento foi estabilizado, ela fez duas cirurgias de cranioplastia para repor as duas calotas que foram retiradas em cada lado do crânio.

Ela estava em estado considerado estável, mas o cérebro começou a inchar novament e ela passou por uma quinta cirurgia.

Nesse momento, Thiara não fala, a coordenação motora está debilitada e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover.

Ela tem um plano de saúde, mas é limitado e não cobre o tratamento ambulatorial de fisioterapia e fonoaudiologia, bem como os locais onde ela pode fazer exames de sangue, farmacoterapia, alimentação por sonda, fraldas, itens de higiene pessoal entre outras coisas que ela precisa.

Além disso, ela precisa de transporte por ambulância, que também não é coberto pelo plano.

“Léo está trabalhando o máximo que pode, mas Thiara precisa que ele esteja presente nas consultas e em todos os cuidados domiciliares que ela receber. A mãe e o pai dela (D. Lúcia e Seu Benedito) estão aqui, mas eventualmente precisarão retornar ao Brasil. Léo precisará contratar cuidadores, pois Thiara precisa de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana”, diz a página da vaquinha, que destaca que nos últimos meses a situação financeira da família foi consideravelmente afetada.

Para colaborar, acesse a vaquinha virtual clicando aqui.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/10:02:50

