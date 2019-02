WhatsApp anuncia novidades para grupos: descrição, busca e controles

O WhatsApp anunciou hoje (15) novidades para os grupos de amigos e familiares. Agora, usuários do aplicativo poderão adicionar descrições, ter mais controles nas configurações e na busca por mensagens que envolvam o seu nome.

“Os grupos do WhatsApp são uma parte importante da experiência dos usuários, seja com membros da família se conectando ao redor do mundo ou amigos de infância mantendo contato ao longo dos anos”, escreveu a empresa.

“Há também pessoas que se unem através dos grupos do WhatsApp quando possuem objetivos em comum, como por exemplo, pais de primeira viagem à procura de dicas, estudantes ao organizarem grupos de estudo, e até mesmo líderes de comunidades que acabaram de sofrer com algum desastre natural coordenando estratégias para trazer ajuda de forma eficiente e rápida a estas comunidades”, adicionou.

Segundo o WhatsApp, essas são as novidades:

*Descrição do grupo: Um breve resumo encontrado nos dados do grupo que permite definir o propósito, as diretrizes ou os tópicos do grupo. Quando uma nova pessoa entrar em um grupo, a descrição aparecerá no topo da conversa.

*Controles de administrador: Nas configurações do grupo, agora há uma opção permitindo que os administradores restrinjam quem pode alterar o assunto, a imagem e a descrição do grupo.

*Fique por dentro: Quando você estiver fora de uma conversa em grupo, acompanhe rapidamente as mensagens que mencionam ou respondam a você tocando no ícone @ exibido no canto inferior direito da conversa.

*Busca por participante: Encontre alguém em um grupo pesquisando os participantes na página de informações do grupo.

*Administradores: agora podem remover as permissões de administrador de outros participantes do grupo e os criadores do grupo não podem mais ser removidos do grupo iniciado.

* Sem volta: usuários que saírem de grupos não poderão ser adicionados repetidamente após a saída

