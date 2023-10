Casal de irmãos morre a tiros durante assalto em Canaã dos Carajás

(Foto: Redes Sociais) – Um casal de irmãos foi assassinado à sangue frio durante um assalto ocorrido na madrugada deste sábado (28), no bairro Ouro Preto, município de Canaã dos Carajás, na região Sudeste do estado.

As vítimas, Gabrielle Souza Mota, de 25 anos, e Andrey Pereira Mota, 31 anos, estavam dentro de um veículo a caminho de casa. Junto à eles havia mais uma passageira, ainda não identificada. Eles haviam saído de um popular evento na cidade por volta das 4h, quando, ao saírem do estacionamento, foram abordados por dois homens em uma motocicleta.

Os criminosos sacaram armas e anunciaram o assalto, segundo relatos da única sobrevivente à polícia após o ocorrido. Quando a dupla exigiu os celulares das vítimas, o aparelho de Gabrielle teria caído no chão do veículo. Quando se abaixou para apanhar o celular e dar ao criminoso, Gabrielle teria levado um tiro na cabeça.

Após o disparo, Andrey se desesperou e tentou intervir contra um dos assaltantes, sendo atingido por um tiro logo em seguida, também na região do crânio. A única sobrevivente contou que os dois bandidos fugiram na moto em alta velocidade logo após os disparos, levando apenas o celular de Gabrielle.

A vítima que sobreviveu acionou a Polícia Militar e o socorro logo após os criminosos fugirem. Gabrielle chegou a ser socorrida com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu ao ferimento e morreu a caminho do hospital. O óbito de Andrey foi confirmado ainda no local do crime.

A Polícia Militar informou que está realizando diligências para tentar localizar os bandidos, que não foram identificados até o fechamento da reportagem. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil reforça que qualquer informações que possam levar a polícia aos autores do crime pode ser informada para o disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.

