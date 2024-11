Seduc aplica avaliação educacional paraense 2024

Foto: Reprodução | No processo são aplicadas provas de Língua Portuguesa e de Matemática, sendo que nesta segunda-feira, 18, são destinadas aos estudantes do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental.

Mais de 340 mil estudantes das escolas estaduais participam das provas do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE) 2024, nos dias 18 e 19. Organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a prova é uma oportunidade para que a gestão escolar pública obtenha informações detalhadas e de forma anual acerca da assimilação de conteúdos por parte dos estudantes e dos fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem nas unidades escolares.

No processo são aplicadas provas de Língua Portuguesa e de Matemática, sendo que nesta segunda-feira, 18, são destinadas aos estudantes do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental. Já na terça-feira, 19, novamente estudantes do 2° ano, além do 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet).

“Hoje, nós estamos iniciando a aplicação dos testes que compõem o sistema paraense de avaliação educacional e as turmas que estão hoje sendo avaliadas são as turmas do 2° ano, do ensino fundamental, com o teste de Língua Portuguesa, com questões de leitura escrita e amanhã essa turma de 2° ano fará então o teste de Matemática. O 5° ano também está sendo avaliado hoje e o teste contém questões de Língua Portuguesa e Matemática e além dessas questões os estudantes também vão responder um questionário socioeconômico que se encontra no final do caderno de testes”, disse Maysa Almeida, professora na Seduc.

Uma das escolas que aplicaram a avaliação foi a Presidente Castelo Branco, entre as ações que eles utilizaram foram Resolução e correção dos Cadernos de Atividades; Realização de simulados a partir dos descritores prioritários das disciplinas de Português e Matemática; Apresentação de vídeo-aulas; exploração dos objetos do conhecimento (Português e Matemática) apresentados nos livros do Prepara, e entre outras.

“É com grande alegria que hoje aconteceu a realização da prova do SisPAE e durante o período que antecedeu a prova realizamos várias ações, como resolução de cadernos de atividades, realização de simulados a partir de escritores prioritários, das disciplinas de Português e Matemática, execução de práticas vivenciadas em várias formações da DRE Belém I. Tivemos controle de chamadas diária de alunos e hoje foi uma acolhida para todos os nossos alunos. E com muita alegria que conseguimos alcançar a meta de 100% de presença dos alunos. Juntos somos mais fortes”, festeja Alziana Pantoja, diretora da unidade.

Os resultados preliminares do SisPAE estão previstos para serem divulgados em janeiro de 2025 e servirá como indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem previsto na Lei n° 9.674/2022 – ICMS, de 24 de agosto de 2022, e regulamentado pelo Decreto n° 2.838/2022, que estabelece o critério educacional com base no Indicador de Qualidade de Educação – IQE. Unidades estaduais municipais também fazem a avaliação.

