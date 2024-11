Motorista de app é feito refém e suspeito é morto no Pará

Foto: Reprodução | A ação terminou com o refém ileso, o carro recuperado e um bandido morto.

O bairro Almir Gabriel, antigo Che Guevara, em Marituba, foi agitado no final da noite deste domingo (17), após criminosos tomarem de assalto um motorista de aplicativo, fazendo-o refém. A ação terminou com o refém ileso, o carro recuperado e um bandido morto.

As informações foram registradas em detalhes na Seccional Urbana de Marituba por uma guarnição da viatura 2116, do 21º Batalhão de Marituba, sob o comando do tenente-coronel Lima, subordinado ao CPRM, comandado pelo coronel Wilson.

A ocorrência revela que a viatura foi acionada pelo oficial de dia, tenente Guerra, para averiguar uma situação envolvendo um veículo Nissan March, placa OTT-7808, que possivelmente estaria com o motorista de aplicativo como refém.

Diante da situação, a guarnição iniciou diligências no bairro Almir Gabriel, em Marituba. Ao se aproximar da localização do veículo, visualizaram o carro, que começou a se mover em marcha ré, em fuga.

A situação passou a ser de suspeita máxima quando o veículo manobrou para a rua seguinte, iniciando-se um acompanhamento. Durante a perseguição, os assaltantes efetuaram disparos contra a viatura, atingindo a lataria do veículo policial.

Logo à frente, a vítima conseguiu pular do carro em movimento, e os criminosos continuaram a fuga. Um deles saltou do veículo e efetuou disparos novamente contra a guarnição, mas conseguiu fugir.

O segundo assaltante, que estava ao volante, mais à frente tentou abandonar o carro atirando várias vezes contra os policiais. Contudo, a guarnição revidou a injusta agressão, neutralizando o criminoso. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Almir Gabriel, em Marituba, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os militares da viatura 2116 apreenderam um revólver calibre .38, com munições deflagradas e intactas, que foram apresentados à Seccional Urbana de Marituba. O nome do agressor morto não foi revelado, pois ele não portava nenhum documento de identificação.

