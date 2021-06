Sefa apreende 12.500 vidros de palmito, Marabá

Sefa apreende 12.500 vidros de palmito, em Marabá

Ascom/Sefa

Os potes de palmito estão avaliados em R$ 92,165 mil.

Cerca de 12.500 vidros de palmito, que viajavam sem documentação fiscal, foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), com sede em Marabá, sudeste do Pará, apreenderam, no dia (22). A mercadoria era proveniente de Novo Repartimento, com destino à Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás.

A apreensão ocorreu no posto fiscal do Km 9, da rodovia Transamazônica. O transportador apresentou nota fiscal de roçadeiras e produtos agrícolas, e a equipe de fiscalização desconfiou por causa do tamanho do caminhão. Os potes de palmito estão avaliados em R$ 92,165 mil. Foi lavrado um termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 28,202 mil, que foi pago e a mercadoria liberada.

Por G1 PA — Belém

