Sefa apreende 32 m³ de madeira em Marabá

Uma operação da Secretaria da Fazenda do Para (Sefa) apreendeu, ontem (27), 32 m³ de madeira em toras de madeira nobre do tipo freijó em Marabá, no sudeste paraense. A ação foi feita por equipes da unidade fazendária de mercadorias em trânsito, localizada no Km 9 da rodovia Transamazônica. A carga saiu de Vitória do Xingu, no Pará, com destino a Curitiba, no Paraná.

O condutor apresentou nota fiscal descrevendo a mercadoria como madeira serrada em blocos. “Na conferência da carga, verificamos que era madeira em tora, cujo valor destacado no Boletim de preços mínimos do Pará é bem superior ao descrito na nota fiscal”, explicou o auditor fiscal de receitas que coordena a unidade de fiscalização em Marabá, George Tavares.

A autoridade fazendária concluiu que o contribuinte forjou o documento fiscal para se eximir, no todo ou em parte, do recolhimento ICMS. Foi lavrado termo de apreensão no valor R$ 61.127,94, com multa de 210%. O Ibama foi acionado para receber a mercadoria e realizar os procedimentos relacionados a fiscalização ambiental.

As apreensões de cargas de madeira aumentam no período em que há diminuição das chuvas no Estado. Nos casos de apreensão de madeira irregular, a Sefa faz a cobrança do imposto e das multas previstas em lei, e a madeira é encaminhada para o Ibama quando não há documento de licença ambiental.

