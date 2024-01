Sefa apreende 32 metros cúbicos de madeira serrada em Dom Eliseu-Pará

O material apreendido foi avaliado em mais de R$42 mil.

Agentes de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), apreenderam no município de Dom Eliseu, 32 metros cúbicos de madeiras serradas, do tipo angelim-pedra e maçaranduba. O material foi apreendido no domingo, 28, em um caminhão, na altura do km 1.481 da rodovia BR 010.

“Durante rotina de fiscalização foi apresentada a nota fiscal com origem em Caroebe, Roraima, e destino a Contagem, Minas Gerais da carga de madeira. Após análise da documentação foi verificado que o remetente informou que era optante do Simples Nacional, porém, após consulta no sistema da Receita Federal do Brasil foi constatado que a empresa foi excluída de ofício do Simples em 31 de dezembro do ano passado. E portanto, foi confirmado a irregularidade de não haver destaque de recolhimento do imposto estadual. Por isso a nota fiscal foi desconsiderada”, informou o coordenador da unidade fazendária no Itinga, Gustavo Bozola.

Após a apreensão, a Sefa acionou a Secretaria Municipal de Meio ambiente de Dom Eliseu que realizou a cubagem e a classificação da madeira e atestou a regularidade da mercadoria na questão ambiental.

O valor da carga foi arbitrado com base na pauta fiscal em R$ 42.651,04. A pauta fiscal define o valor de mercado de determinado produto. É o valor referencial definido pela Secretaria da Fazenda mediante pesquisa periódica de preços, para ser utilizado como base de cálculo nas situações previstas na legislação tributária.

Foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 7.165,37, referente ao ICMS e multa devidos, que foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/14:23:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...