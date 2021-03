Nove homens foram mortos em confronto com a polícia em seis dias

(Foto:Reprodução) -Nove homens acusados de crimes, ou considerados suspeitos, foram mortos em confronto com a polícia paraense nos últimos seis dias, em Belém e cidades do interior do Pará. Oito foram mortos pela Polícia Militar e um pela Polícia Civil. Em todos os casos, de acordo com registros feitos nas delegacias, os agentes de segurança pública “reagiram à injusta agressão” dos criminosos.

O primeiro registro desta série ocorreu no domingo (07), quando homens do 24° Batalhão da Polícia Militar entraram em confronto com um homem acusado de assassinar um policial penal, na rua Araci de Almeida com passagem Monteiro Lobato, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Leia mais:

O homem identificado como Bruno Pereira Lisboa, também conhecido como Bruninho Playboy e Bruno Pitbull, que era foragido do sistema penal, recebeu os policiais com vários disparos de arma de fogo, fazendo com que fosse necessário, segundo os PMs, “repelir a injusta agressão”. O acusado foi ferido gravemente e morreu no hospital metropolitano.

Na terça-feira (09) foi a vez do assaltante Brás de Sousa Quaresma, que foi morto por agentes da Polícia Civil ao resistir ao cumprimento de um mandado de prisão, na vila Guarumã, no município de Acará, na Região do Baixo Tocantins, nordeste paraense. Ele era acusado de latrocínio, em que foi vítima Rosenildo Silva Costa, em 2018, em Abaetetuba, na mesma região.

Os policiais civis, segundo informaram, foram atacados a tiros desferidos pelo acusado. Os policiais reagiram e alvejaram o homem, que foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Brás Quaresma era suspeito de pertencer a uma quadrilha de piratas que agia nos rios de Abaetetuba e região.

Na quarta-feira (10), dois assaltantes foram mortos em uma troca de tiros com um policial militar, dentro de um ônibus da empresa Boa Esperança, que seguia de Belém para Tucuruí, na altura do município de Abaetetuba, na Região do Baixo Tocantins. O cabo da Polícia Militar Pablo Campos reagiu quando os bandidos partiram para cima dele.

O tiroteio provocou pânico no ônibus e os passageiros se protegeram do jeito que deu. Ao final, os dois criminosos estavam baleados, o cabo estava ferido no braço e em uma das mãos e mais duas passageiras estavam feridas.

Na quinta-feira (11), no município de Salinópolis, nordeste do Estado, dois suspeitos de assaltos foram mortos em uma ação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), que também apreenderam quatro espingardas, drogas e munições.

A dupla era suspeita de ter participado de um atentado contra um agente de segurança pública. Com o apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO), os militares foram até o município e ao chegarem no imóvel informado, foram recebidos por disparos efetuados pelos suspeitos que estavam na casa. Houve troca de tiros, os dois homens foram atingidos e conduzidos imediatamente para o Hospital Regional de Salinópolis, onde não resistiram aos ferimentos e morreram.

Em Faro, também no dia 11, dois homens em fuga tomaram de assalto uma embarcação de pequeno porte, denominada Maranata, e fizeram duas pessoas reféns. Na troca de tiros com homens da Polícia Militar, um deles, conhecido como Neguinho, foi morto.

De acordo com informações de policiais militares, Negunho e um comparsa queriam fugir para a cidade de Parintins, no Amazonas, a fim de escaparem da justiça, depois de tomarem conhecimento de que existia contra eles mandados de prisão por tráfico de drogas. No momento da abordagem, os bandidos reagiram. Neguinho foi baleado e morto e o outro criminoso conseguiu fugir pelo rio.

Na sexta-feira (12), mais dois homens envolvidos com a criminalidade foram mortos, durante troca de tiros com equipes do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), no município de Canaã do Carajás, sudeste paraense. Uma arma de fogo e um simulacro foram apreendidas, bem como houve a recuperação de objetos roubados pelos dois.

Os policiais já haviam recebido diversas denúncias sobre dois homens que estavam cometendo roubos em diversos bairros do município. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local indicado, uma kitnet, localizada na rua São Francisco, no bairro Paraíso das Águas, dois homens tentaram fugir do cerco policial, atirando contra os agentes, que revidaram, atingindo os suspeitos, que foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Fonte :Ver o :Fato

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...