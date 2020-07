Sefa apreende mais de 98 mil garrafas de bebidas alcoólicas transportadas ilegalmente no Pará

Bebibdas alcoólicas apreendidas no Pará — Foto: Ascom/ Sefa

Garrafas estavam em um caminhão, que tinha como destino a cidade de Castanhal. Na nota fiscal da mercadoria não constava recolhimento antecipado do ICMS.

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu nesta sexta-feira (3) mais de 98 mil garrafas de bebida alcoólicas em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. Segundo a Sefa, as garrafas estavam em um caminhão, que tinha como destino a cidade de Castanhal, também no nordeste paraense. Na nota fiscal da mercadoria não constava recolhimento antecipado do ICMS.

Segundo a Sefa, o caminhão foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Maria. Após os agentes constatarem que o o imposto não havia sido recolhido, o motorista tentou escapar, mas foi parado logo em seguida.

A Sefa afirma que o valor da mercadoria é de R$ 173 mil. Os agentes da secretaria lavraram um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 110 mil, referente a ICMS mais multa. A mercadoria está retida, a espera do pagamento do tributo.



Caminhão que transportava as bebidas alcoólicas apreendidas no Pará — Foto: Ascom/Sefa

