Sefa apreende quase 200 mil latas de cerveja em Marabá

Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, em Marabá, sudeste do Estado, um caminhão que transportava quase 200 mil latas de cerveja sem nota fiscal. Carga vinha do Mato Grosso com destino ao Pará. A apreensão ocorreu no último dia 23.

O motorista do caminhão desobedeceu a parada obrigatória na unidade de fiscalização localizada próximo a ponta da ferrovia, passando pelo posto com os eixos do veículo levantados, para aparentar não transportar mercadoria. Ao ser interceptado pela viatura da Sefa, o motorista informou que estava carregado com sal. Os fiscais, então, verificaram e constataram que o mesmo estava carregado com cerveja.

O caminhão foi levado ao pátio da unidade fazendária de Carajás para conferência e lavratura do termo de apreensão. Após verificação da carga, os fiscais confirmaram que haviam mais de 15 mil pacotes de 12 unidades cada de bebida.

Foi lavrado um termo de apreensão e depósito, TAD, no valor referente ao imposto mais multa de R$ 208.399,39.

Segundo a Sefa, a verificação das cargas foi intensificada neste mês de julho, já que, neste período de verão, o trânsito de mercadorias aumenta e, como a cerveja é um produto com alíquota de 30%, alguns contribuintes tentam burlar a fiscalização para ter uma margem de lucro maior nas vendas.

