Seguradora oferece R$ 150 mil por pistas de ouro roubado

Os bandidos fugiram com o ouro em 31 malotes que, originalmente, seguiriam para os EUA e o Canadá. Eles também abandonaram as duas caminhonetes brancas usadas na fuga.

(Foto:© Reuters / Paulo Whitaker) – Um grupo levou cerca de 720 quilos de ouro de um terminal de cargas no Aeroporto Internacional de Guarulhos Seguradora oferece R$ 150 mil p or pistas de ouro roubado Uma empresa de seguros está oferecendo R$ 150 mil por pistas que levem ao bando que levou cerca de 720 quilos de ouro de um terminal de cargas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (25).

