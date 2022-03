Vídeo: mãe coloca fita adesiva na boca de bebê

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As imagens da bebê com a fita na boca foram feitas pelo pai da menina, “em um momento de bobeira”. Após a gravação, a fita teria sido retirada da boca da menina.

O Conselho Tutelar identificou e localizou a família da criança. De acordo com o órgão, a mãe da vítima estaria com depressão. Ela foi encaminhada para atendimento médico após o ocorrido.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um bebê com uma fita adesiva na boca. A autora do crime seria a própria mãe da menina, de apenas 6 meses. O caso foi registrado em Sinop, no Mato Grosso.

Além de toda dor física que esse tipo de ação pode causar nas vítimas, os maus-tratos deixam sérias sequelas para o desenvolvimento das crianças durante toda a sua vida. (Com informações do Leia Agora)

