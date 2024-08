Seis novos promotores de Justiça serão empossados no Pará

Cerimônia de posse será na manhã desta segunda-feira (5) | Foto: Reprodução/MPPA

Os novos promotores se unem aos 59 que foram empossados em cerimônia no Theatro da Paz, em abril.

Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) vai empossar, nesta segunda-feira (5), seis novos Promotores de Justiça em uma sessão solene no edifício sede do MPPA.

Rennan Fernandes de Souza, Rodrigo Rettori Guimarães, Marcel Moraes Mota, Rogério Luiz Ferreira Silva, Rhander Lima Teixeira e Pedro Smith do Amaral Neto se unem aos outros 59 Promotores de Justiça que tomaram posse em cerimônia realizada no Theatro da Paz, em abril deste ano. Todos os 65 foram aprovados no mesmo concurso público.

Os novos promotores chegam para agregar a atuação do Ministério Público Estadual e ampliar a abrangência do órgão nos municípios paraenses, com intuito de dinamizar processos judiciais e extrajudiciais em prol dos direitos da população do Pará.

Os Promotores de Justiça são membros do Ministério Público que atendem diretamente a população, identificam qual direito está sendo violado e propõem medidas para defendê-lo. Podem agir judicialmente, através de ações na Justiça, ou extrajudicialmente, por meio de reuniões, envio de recomendações, celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e outras providências.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/13:31:49

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

