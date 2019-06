Seis toneladas de açúcar são apreendidas em Marabá durante fiscalização

Produto estava escondido no fundo de um caminhão.

Produto foi encontrado escondido no caminhão, sem nota fiscal (Ascom Sefa)

Um caminhão que transportava uma carga de 6 toneladas de açúcar foi apreendido em Marabá, no sudeste do Estado, nesta terça-feira (11). A carga, sem nota fiscal, estava escondida no fundo do veículo, debaixo de um carregamento de papel higiênico (esse com nota fiscal).

O flagrante ocorreu no Posto Fiscal do KM 09 da PA-150, en Marabá. A carga vinha de Anápolis, Goiás, com destino a Brasil Novo. Após a avaliação da mercadoria, que tem valor total de R$ 7,9 mil, foi lavrado um Termo de Apreensão e o contribuinte foi notificado a recolher R$ 2.930 mil, referente ao imposto estadual, ICMS mais multa, pela irregularidade, que foi pago, e a mercadoria foi liberada.

“Esta é uma prática comum detectada pelos fiscais nas áreas de divisa. Existem contribuintes que colocam mercadorias de alto valor agregado, sem documentação, junto com outras que tem valores menores de imposto. A mercadoria sem nota fiscal é colocada, escondida, no fundo do caminhão, no meio de outra carga, para dificultar a fiscalização da Secretaria da Fazenda, o que exige um grande trabalho das equipes de plantão”, disse o coordenador da unidade Carajás, Fernando Barata.

