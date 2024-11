Seis turistas morrem após consumirem bebida álcoolica adulterada

12 turistas adoeceram após uma festa em um destino popular entre mochileiros, em um hostel, em Vang Vieng (Foto: Chanakarn Laosarakham/ AFP)

As vítimas incluem duas australianas, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica. A morte mais recente aconteceu nesta sexta-feira (22).

Seis turistas estrangeiros morreram em uma cidade turística em Laos, no Sudeste Asiático, após consumirem drinques alcoólicos que, segundo as suspeitas, estavam contaminados com metanol.As vítimas incluem duas australianas, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica. A morte mais recente aconteceu nesta sexta-feira (22), quando uma das turistas australianas, Holly Bowles, de 19 anos, faleceu em um hospital de Bangkok, na Tailândia.

Segundo as imprensas britânica e australiana,12 turistas adoeceram após uma festa em um destino popular entre mochileiros, em um hostel, em Vang Vieng, no dia 12 de novembro, e vários foram hospitalizados na vizinha Tailândia.

As autoridades acreditam que a tragédia tenha sido provocada por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, uma substância fatal em pequenas quantidades encontrada em produtos falsificados. O composto químico pode ser adicionado às bebidas para aumentar sua potência e baratear o custo. No entanto, seu consumo pode causar cegueira, danos ao fígado ou morte. As vítimas podem apresentar sintomas até 24 horas após o consumo.

Tanto as autoridades britânicas quanto as australianas já haviam emitido alerta a viajantes sobre o risco de envenenamento por metanol em bebidas alcoólicas em Laos.”O trágico falecimento de Holly Bowles será sentido por todos os australianos”, declarou a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, em comunicado, segundo a AFP. Wong também mencionou a perda de Bianca Jones, amiga de Bowles, também de 19 anos, no dia anterior.O caso chocou turistas no Sudeste Asiático e autoridades dos países das vítimas. Conforme a polícia local, várias pessoas foram detidas para investigação, incluindo o gerente e o proprietário do hostel, que permanece em funcionamento, mas sem aceitar novos hóspedes. Até o momento, ainda não há um resultado da análise das bebidas consumidas pelas vítimas.

Riscos do metanol em bebidas alcoólicasO composto químico é produzido naturalmente em pequenas quantidades durante o processo de fermentação, mas níveis elevados em bebidas representam um risco significativo à saúde.Sintomas iniciais podem incluir:

náuseas,

vômitos,

dores de cabeça,

tonturas.

As pessoas contaminadas podem apresentar: cegueira, falência orgânica e até morte em casos graves. Mesmo pequenas doses de metanol podem causar danos irreversíveis, especialmente à visão, já que os metabólitos afetam o nervo ótico.A presença de metanol pode ser, principalmente, por três razões:

Produção inadequada: Durante o processo de destilação, erros técnicos podem levar a níveis excessivos de metanol, principalmente em bebidas artesanais ou clandestinas.

Adulteração: Em casos de adulteração, o metanol pode ser adicionado intencionalmente para aumentar o teor alcoólico da bebida de forma barata.

Fermentação de insumos inadequados: O uso de frutas ou matérias-primas ricas em pectina (fibra natural encontrada em várias frutas e vegetais), se mal fermentadas, pode gerar níveis elevados de metanol.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/17:28:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...