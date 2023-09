Seleção Brasileira feminina de vôlei vence Bulgária pelo Pré-Olímpico

Gabi foi a líder de pontuação da partida (Divulgação/Twitter/@volei)

Apesar da vitória, resultado deixa o Brasil com a possibilidade de ser ultrapassado na classificação

Em uma partida mais acirrada do que o previsto, a Seleção Brasileira feminina de vôlei garantiu a vitória sobre a Bulgária nesta terça-feira (19), em Tóquio, pelo Pré-Olímpico. O placar final foi de 3 sets a 2, com parciais de 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8. Apesar do resultado positivo, a equipe do técnico José Roberto Guimarães não manteve o aproveitamento perfeito na competição realizada no Japão.

O time brasileiro acumula três vitórias em três jogos, porém não lidera a tabela devido à perda de dois sets. Assim, o Brasil soma oito pontos, um a menos que a líder Turquia. O Japão também tem a chance de ultrapassar o Brasil na classificação nesta rodada.

No pré-olímpico, somente os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos de Paris-2024. A competição, que segue o formato de pontos corridos, coloca como principais adversárias as seleções da Turquia e do Japão.

Nesta terça-feira, a equipe brasileira saiu da quadra sem convencer completamente, além de ceder pontos na classificação. As jogadoras oscilaram, especialmente nos segundo e terceiro sets, quando sofreram a virada no placar. A reação veio na quarta parcial, levando a partida para o tie-break.

A maior pontuadora do jogo foi Gabi, que liderou a equipe com 26 pontos, equivalente a mais de um set inteiro. Thaisa também foi peça importante, contribuindo com 19 pontos. Pela Bulgária, em fase de renovação, Maria Yordanova se destacou com 16 pontos.

As brasileiras voltarão à quadra na madrugada desta quarta-feira, às 4 horas (horário de Brasília), para enfrentar Porto Rico, que ocupa a quarta posição na classificação.

