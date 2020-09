Sem Neymar, PSG sofre, mas vence a primeira no Campeonato Francês com gol de Draxler nos acréscimos

Time da capital francesa pressionou durante os 90 minutos, mas só conseguiu balançar as redes no apagar da luzes. Foi a primeira vitória do clube no campeonato nacional

Foi difícil, mas o Paris Saint-Germain conseguiu a primeira vitória da temporada no Campeonato Francês. Após perder as duas primeiras rodadas, o time de Neymar, que não contou o brasileiro que estava suspenso, venceu o Metz por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. O gol foi marcado pelo meia Julian Draxler, nos acréscimos da partida.

O JOGOOs donos da casa foram melhores na partida, mas a bola teimava em não entrar. Ao todo, foram 20 finalizações contra apenas sete do time de Thomas Tuchel, que teve 72% de posse de bola. Icardi e Di María eram muito acionados, mas não convertiam as chances.

A SALVAÇÃO

Aos 48 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, Di María foi na linha de fundo pela esquerda e cruzou para a área. Icardi tentou se jogar na bola, mas o goleiro Oukidja espalmou para o meio. O alemão Draxler, livre de marcação, só teve o trabalho de escorar para o gol vazio de cabeça.

PREOCUPAÇÃO

Thomas Tuchel terá com o que se preocupar. Aos 18 minutos da etapa final, o lateral-esquerdo Bernat entrou no lugar de Bakker. No fim do jogo, porém, o espanhol se lesionou e precisou sair de campo com ajuda dos médicos. Para piorar a situação, o PSG já havia realizado todas as substituições e os parisienses precisaram encerrar o jogo com nove em campo, já que Diallo foi expulso.

Por:LANCE!/Foto:Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...