Semas abre 144 vagas em seleção simplificada para todos os níveis; saiba como se inscrever

Oportunidade são para Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, São Félix do Xingu e Santarém. – (Foto:Foto: Reprodução)

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foram abertas nesta sexta-feira (27). São 144 vagas abertas para os níveis fundamental, médio e superior, em vários municípios do Pará.

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda (30), de forma gratuita, exclusivamente pela internet, por meio do site: www.sipros.pa.gov.br/.

As contratações são temporárias e serão destinadas à Belém e aos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nures), em Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, São Félix do Xingu e Santarém.

Os candidatos selecionados vão desempenhar as seguintes funções:



*Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, *Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Minas, Engenharia Química, Engenharia Civil, *Estatística, Ciências Biológicas, Geologia, Geografia, Ciências Sociais e Tecnólogo em Geoprocessamento);

*Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, *Estatística, Psicologia e Secretariado Executivo); Técnico em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil);

*Técnico em Gestão de Informática (Sistema de Informação ou Engenharia da Computação ou Ciência da Computação, *Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em *Gestão de Telecomunicações ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Segurança da Informação).

A remuneração para os cargos é de R$ 3.104,35, mais benefícios.

O PSS também oferece vagas para Assistente Administrativo, Assistente de Infraestrutura, Auxiliar Operacional e Motorista, com vencimento-base de R$ 1.215,50, mais benefícios. O edital completo, com todas as informações sobre a seleção, está disponível on-line.

Requisitos

São requisitos básicos para o ingresso na função temporária, por meio do PSS:



*ser brasileiro nato ou naturalizado;

* ter no mínimo 18 anos de idade;

* estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

*não ser condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público;

*estar em gozo dos direitos políticos;

* possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo que concorre, conforme exigência no Anexo II;

*ossuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atestado emitido por profissional competente;

*apresentar registro no Conselho de classe correspondente à função a que concorre, quando necessário para o exercício das suas atribuições funcionais, e não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos, conforme disposto no art. 162 da Lei nº 5.810, de 1994.

O candidato classificado e convocado não poderá assumir a função, e será eliminado deste PSS, caso:

*houver sido contratado e destratado da função de servidor temporário da administração pública estadual em um período inferior a seis meses da data da convocação, conforme Lei Complementar nº 77, de 2011;

*não ter sido contratado anteriormente pela Semas ou por outro órgão da administração estadual, cujo distrato ocorreu por ato motivado e/ou determinação judicial.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/01/2023/18:15:09 com informações do G1 Pará

