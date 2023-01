Marido salva esposa e mata atirador que se preparava para executa-la em Altamira

(Foto: Gustavo Freitas Confirma Noticia) – Um crime que chamou à atenção da Polícia Civil pelo desfecho. Segundo testemunhas, um marido salvou a esposa de um atirador por volta das 16h deste sábado (28), na rua Dez de Novembro, no centro da cidade de Altamira, sudoeste do Pará.

O jovem, que ainda não teve o nome revelado, teria entrado em um beco, que fica nas proximidades de uma vila, para matar uma mulher. Ele ainda chegou a efetuar um disparo que atingiu a barriga da vítima. Segundo informações repassadas à PM, o companheiro dela que estava dentro de um carro, ouviu tudo, chegou na hora e atirou contra o suspeito. Ele não resistiu e morreu no local.

Após o crime, o marido fugiu do local. Já a esposa dele que tem 38 anos foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.

Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do atentado contra ela. A motocicleta usada pelo jovem para cometer o crime seria roubada.

Dois assassinatos em menos de 24 horas

Esse foi o segundo homicídio registrado em Altamira em menos de 24 horas. Na madrugada deste sábado (28), Allysson Rafael da Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros na rua Carlos Soares, no bairro Jardim Independente II. Segundo a polícia, o atirador chegou em um carro já efetuando os disparos. Sem chance de defesa, Allysson morreu no local e o criminoso ainda não foi identificado. A morte violenta também segue sendo um mistério Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas através do 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.

