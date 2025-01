SEMAS/PA intima 27 agentes e mais 89 municípios do oeste do Pará a contestarem autos de infrações ambientais

Gado produzido em áreas embargadas (Foto:Ibama) – Diário Oficial do Estado desta terça-feira(14) publica relação completa de 80 áreas fiscalizadas

SEMAS intima 27 agentes de 9 municípios do oeste do Pará a contestarem autos de infrações ambientais

Diário Oficial do Estado desta terça-feira(14) publica relação completa de 80 áreas fiscalizadas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade(SEMAS) publicou edital com informações de embargo de 80 áreas em todas as regiões do estado do Pará.

Na região oeste do estado foram embargadas 27 áreas em 9 municípios.

Os agentes causadores de infração ambiental ficam notificados a comparecerem à SEMAS para sua identificação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar desta terça-feira(14) para apresentar manifestação e/ou esclarecimentos acerca da imposição de embargo administrativo nas áreas dos pontos elencados:

*Alenquer 1

*Jacareacanga 8

*Prainha 1

*Novo Progresso 2

*Itaituba 8

*Trairão 3

*Uruará 1

*Placas 2

*Santarém 1

As informações completas estão disponíveis no sítio eletrônico institucional da SEMAS : https://www.semas.pa.gov.br/; ou https://monitoramento.semas.pa.gov.br/simlam

1- Os Processos podem ser consultados em: https://monitoramento.semas.pa.gov.br/simlam. SIMLAM PÚBLICO > Protocolo SIMLAM > Buscar Processo.

2- Os polígonos completos encontra-se em: https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/ Áreas com Desmatamento ilegal sem CAR > Número do Processo > Pesquisar; ou em DO WNLOADS > ÁREAS EMBARGADAS EM SHAPEFILE.

Fonte:O Estado Net/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/14:03:18

