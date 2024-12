Semma aplica R$ 10 mil em multas por queimadas em comunidade Palma do Ituqui em Santarém | PA

Queimadas registradas na região do Ituqui, em Santarém — Foto: Semma / Divulgação

As fiscalizações fazem parte de uma mobilização mais ampla do município para mitigar os impactos das queimadas na qualidade do ar e na saúde dos moradores.

Após denúncias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) autuou em R$ 10 mil responsáveis por queimadas na Comunidade Palma do Ituqui. A operação de fiscalização foi realizada semana passada, após denúncias sobre queimadas ilegais na região, o que resultou no flagrante e autuação.

A Semma informou que está intensificando a fiscalização sobre queimadas ilegais após o Decreto nº 698/2024, que declara situação de emergência ambiental no município de Santarém. A medida tem como objetivo combater a proliferação de fumaça e incêndios, agravados pelas condições climáticas locais.

“A participação da comunidade é fundamental. Precisamos de denúncias para agir rapidamente e proteger a saúde pública e o meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, João Paiva, ao falar sobre a importância da colaboração da população no combate às queimadas no município.

As fiscalizações fazem parte de uma mobilização mais ampla do município para mitigar os impactos das queimadas na qualidade do ar e na saúde dos moradores, que conta ainda com a emissão de alertas e boletins meteorológicos, a articulação e formalização de parcerias com outros órgãos.

O número (93) 99209 – 4670 é usado pela Semma para receber denúncias de queimadas ilegais.

