Senado publica editais de concursos com mais de 1 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

(Foto:Reprodução) – Oportunidades são para nível superior; do total, 22 são imediatas e o restante, para cadastro reserva. Inscrições começam nesta terça-feira (23) e vão até 21 de setembro; taxas variam entre R$ 55 a R$ 94.

A Diretora-Geral do Senado Federal divulgou, nesta terça-feira (23), no Diário Oficial da União (DOU), cinco editais para concursos com 1.014 vagas para ensino superior (veja detalhes abaixo). Do total, 22 são imediatas e o restante, para cadastro reserva.

Os salários-base variam de R$ 4,4 mil e R$ 7,9 mil, mas, com gratificações, chegam a R$ 33 mil.



O prazo para as inscrições começa às 16h desta terça-feira e vai até 21 de setembro. As candidaturas devem ser feitas no site da FGV, banca organizadora do certame. As taxas de inscrição variam de R$ 55 a R$ 94, de acordo com a vaga.