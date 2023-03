Sequestrador Yann Carlos Barroso recebeu alta e será ouvido pela Polícia

Yann Carlos Barroso deve ser ouvido na quinta-feira — Foto: Redes Sociais/ Divisão de Desaparecidos – SMDHC

Oitiva está marcada para quinta-feira (16).

Após o término do sequestro de uma mulher e três filhos no último dia 9, o sequestrador, Yann Carlos Monteiro Barroso, foi atendido no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, e recebeu alta no sábado (11). Ele conduzido ao Sistema Penal do Pará, onde, de acordo com a Polícia Civil, está até o momento.

Na próxima quinta-feira (16), uma equipe da PC irá até a unidade prisional onde Yann está custodiado para depor. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Após 17h de sequestro, Yann se entregou à polícia assim que libertou a última vítima, Ana Júlia Brito. Ele se feriu com a faca, arma que ameaçou ela e os três filhos.

De acordo com Ana Júlia, ele chegou a brigar com as crianças quando estavam no carro e as obrigou a chamá-lo de tio, durante o sequestro. Segundo a família do sequestrador, ele tem problemas psiquiátricos e sofreu um surto.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Lissa de Alexandria, g1 Pará — Belém em 14/03/2023/16:29:33

