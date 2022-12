Polícia prende mais dois suspeitos de matar servidores da Prefeitura de Parauapebas (PA)

Servidores de Parauapebas são mortos a facadas. — Foto: Divulgação

Jocélio Souza Dourado e Vitor Pereira da Silva já estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (1º) mais dois suspeitos de participarem da morte de dois servidores da Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará. O duplo homicídio ocorreu no dia 23 de novembro.

Os suspeitos, identificados como Jocélio Souza Dourado e Vitor Pereira da Silva, foram presos preventivamente no município de Sapucaia e estão à disposição do Poder Judiciário.

Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Com a prisão dos dois homens, a polícia já prendeu três pessoas envolvidas na morte do guarda municipal Robson de Paula Azevedo, de 39 anos, e do auxiliar administrativo Giovani Gomes Nascimento, de 42 anos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem a fim de elucidar o caso em sua totalidade.

Duplo homicídio

Imagens de câmeras mostram um carro laranja, onde estava Giovani. Logo atrás em uma moto estava o guarda municipal, que é atingido por um carro branco.

Três homens saem do carro e colocam o guarda municipal dentro do veículo. Segundos depois, o carro laranja faz o retorno e começa uma nova perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Em um outro vídeo é possível ver Giovani Nascimento, que estava no carro laranja, sendo agredido por dois homens. Além de chutes e socos, ele é esfaqueado e morre no local.

Uma força-tarefa envolvendo os órgãos de segurança da cidade já foi montada para tentar localizar e prender os envolvidos. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 02/11/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...