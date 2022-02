Sequestro: Pai ameaça matar ex-esposa e bebê a golpes de facão em Marabá

(Foto:Reprodução) – O usuário de drogas Daniel Araújo da Silva tentou assassinar a ex-esposa a golpes de facão, por volta de 23h40, mas a vítima correu e conseguiu escapar dos golpes de terçado.

O indivíduo sequestrou a própria filha, de 1 mês de vida, e disse para a mãe que iria matar a recém-nascida e depois cometer suicídio, no Bairro Canaã, a popular “Vila do Rato”, no Núcleo Marabá Pioneira, na terça-feira (22).

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas por Daniel Silva e a criança. Depois de várias diligências, a guarnição conseguiu encontrar o esconderijo do indivíduo, localizado na Rua Capelinha, na própria “Vila do Rato”. Ao se aproximarem do casebre de madeira, os militares encontraram a bebê abandonada e enrolada em um lençol.

A PM prosseguiu as buscas pelo suspeito, porém o pai desnaturado conseguiu escapar do cerco policial. Segundo a mãe da pequena bebê, Daniel Silva já havia ameaçado matar a inocente menina diversas vezes. Os militares orientaram a mãe a denunciar as ameaças sofridas na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) no Bairro do Amapá.

Depois do susto, a garotinha foi devolvida para para a mãe. A jovem genitora foi alertada sobre a necessidade de solicitação de uma medida protetiva, face ao risco de vida em que ela e a criança estão sofrendo. O caso foi registrado na 21ª Seccional Urbana e a Polícia Civil está investigando o sequestro pelo próprio pai da pequena bebê na “Vila do Rato”.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/08:28:52

