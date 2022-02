MPF ainda cobra resgate de navio que afundou no Pará com 5 mil bois vivos em 2015

(Foto:Reprodução) – O Ministério Público Federal (MPF) enviou, nesta quarta-feira (23), ofícios à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e à empresa Superpesa Companhia de Transportes Especiais e Intermodais para cobrar melhor comunicação social sobre os trabalhos de resgate do navio Haidar, que afundou no porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), em 2015.

O MPF requisitou que a empresa cumpra a obrigação de que todos os trabalhos do procedimento de resgate do navio sejam amplamente comunicados às comunidades vizinhas ao porto com antecedência suficiente para que os moradores possam se preparar e os transtornos possam ser reduzidos.

À Semas o MPF cobrou que a secretaria notifique a empresa sobre o descumprimento dessa obrigação, e que determine o atendimento dessa exigência em todas as etapas do processo de resgate (reflutuação, retirada e varação) do navio.

Segundo denúncias de moradores de Barcarena ao MPF, muitos deles trabalham próximos ao porto e têm suas atividades prejudicadas pela falta de comunicação adequada sobre as etapas de resgate e seus possíveis impactos.

Relembre o caso

No dia 06 de outubro de 2015, o “MV Haidar”, de bandeira libanesa, adernou para cima do píer 300, berço 302 do cais do Porto de Vila do Conde, em Barcarena, vindo a naufragar com 5.000 cabeças de gado, além toneladas de óleo e de outros resíduos. O destino do navio seria a Venezuela. Os animais mortos e a poluição que vazou do navio contaminou as praias e causou inúmeros prejuízos para a população.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/08:33:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...