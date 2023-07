Serabi Gold – (foto: Serabi Gold) – Serabi Gold registra queda na receita de 2022, mas apresenta robusto primeiro trimestre em 2023 e orientação de produção para o ano em alta

A empresa teve uma perda pós-impostos de US$1 milhão em 2022, enquanto em 2021 o valor registrado foi de US$19,1 milhões. O EBITDA totalizou US$8,8 milhões, mais da metade do valor registrado no ano anterior. O caixa mantido pela empresa, que era de US$12,2 milhões no final de 2021, caiu para US$7,2 milhões no final de 2022.

De acordo com a Serabi Gold, a diminuição na receita é atribuível à menor produção do ouro durante o ano. Em 2022, a empresa produziu 31.819 onças de ouro, uma queda em relação aos anos anteriores. O custo de caixa para 2022 atingiu US$1.322 por onça, um valor superior em relação ao ano anterior em que o custo foi de US$1.090 por onça. O custo de sustentação total (AISC) para 2022 chegou a US$1.615 por onça, valor superior aos US$1.429 do ano anterior.

Em contrapartida aos resultados de 2022, a empresa teve um primeiro trimestre “robusto” em 2023.

A orientação de produção da Serabi Gold para o ano é de entre 33.500 e 35.000 onças do metal precioso. A empresa registrou a produção de 8.005 onças de ouro durante o primeiro trimestre deste ano.

A Serabi Gold tem um projeto em andamento denominado Coringa, que foi iniciado em meados de 2021. O diretor financeiro da empresa, Clive Line, afirmou que o último ano foi planejado para ser um ano de investimento. A capacidade de processar e vender ouro do minério de desenvolvimento sendo extraído de Coringa não foi originalmente planejada, mas com aproximadamente 1.000 onças de ouro produzidas no segundo semestre de 2022, o fluxo de caixa adicional que isso gerou ajudou a compensar os custos operacionais do desenvolvimento inicial da mina.

Independentemente dos desafios financeiros dos últimos anos, Clive Line, diretor financeiro da empresa, se mostra confiante e afirmou que a produção da Coringa está dentro do planejado.

Ele ainda acrescentou que a empresa espera manter os acionistas informados sobre novidades até o final deste ano. Após a divulgação dos resultados financeiros, as ações da Serabi Gold subiram 5,42% para 28,99p. A empresa garantiu o capital de giro adicional necessário para compensar a queda na produção por meio de um empréstimo de curto prazo feito em um banco brasileiro.

A Serabi Gold está empenhada em desenvolver o projeto Coringa e aumentar a sua produção de ouro, a fim de superar os desafios do último ano e continuar crescendo no mercado de mineração. Com a produção melhorando no primeiro trimestre de 2023, a orientação da empresa de produção deve ajudá-la a atingir suas metas financeiras neste ano.

Redator publicitário experiente e altamente qualificado em produzir conteúdo para o setor de petróleo e gás. Com anos de experiência e um amplo conhecimento do mercado, oferece uma perspectiva única e valiosa para seus leitores sobre notícias, tecnologias e tendências do setor.

Fonte:Site/ clickpetroleoegas/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...