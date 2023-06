Jovem é encontrada morta com sinais de violência sexual em garimpo de Itaituba; suspeito foi preso

Raielly Dantas, de 25 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (31), no Garimpo Cuiú-Cuiú. Familiares e amigos pedem justiça na frente da delegacia, acreditando na possibilidade de o suspeito ser liberado.

Na manhã da última quarta-feira (31), uma jovem, identificada como Raielly Dantas, de 25 anos, foi encontrada morta no Garimpo Cuiú-Cuiú, em Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com informações, ela estava desaparecida desde o último domingo (28).

O corpo de Raielly foi localizado dentro de uma residência e apresentava sinais de violência sexual. O suspeito é um homem identificado como Mauro Pinto de Lima, de 44 anos. Conforme a Polícia Militar, ele foi localizado na tarde de ontem (31), em um hotel do distrito de Moraes Almeida, após a equipe receber a denúncia de feminicídio.

Após ser preso, o homem foi encaminhado para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde, ainda na noite de ontem, familiares e amigos realizaram uma manifestação pedindo justiça ao caso e, sobretudo, revoltados acreditando na possibilidade de ele ser solto nas próximas horas.

“… Eu tô aqui dando a cara a bater para vocês fazerem um apelo para vir para cá, gente. Já tem gente aqui protestando querendo justiça por ela porque ela não merecia morrer brutalmente desse jeito. Tá na hora. A hora é agora, gente, da gente mostrar nossa força […]”, fez apelo a jovem Luana Toledo.

Fonte: Portal Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/10:21:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...