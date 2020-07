Serasa faz parceria com Correios para população negociar dívidas

Postos dos Correios estão habilitados para renegociar dívidas com a Serasa (EBC / Agência Brasil)

Cliente terá que pagar taxas de administração, que vão de R$ 2,60 a R$ 21,60

Um total de 155 agências dos Correios no Pará passou a oferecer renegociação de dívidas atrasadas ou débitos de pessoas negativadas na operação do Serasa Limpa Nome. Os descontos aos inadimplentes podem chegar até 90% do valor total da dívida, se for entre R$ 200 e R$ 1 mil.

O serviço está disponível nos 144 municípios paraenses. Na página dos Correios, no sistema ‘Busca Agência’, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. O horário de funcionamento desses locais é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para usar os serviços da Serasa nos Correios, o consumidor precisa pagar taxas de administração. Cada dívida renegociada custa R$ 3,60. A impressão da segunda via de boletos custa R$ 2,60 por acordo. O serviço Meu Serasa, de autoconsulta, custa R$ 14. O serviço Você Consulta, para análise de dados de terceiros, cobra R$ 21,60

Ao total, no Brasil, mais de 7 mil agências estão aptas a realizar o serviço. Os refinanciamentos podem ser feitos diretamente nos guichês de atendimento. Basta o consumidor deve se dirigir à uma unidade com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de identificação com foto. A expectativa é de que cada atendimento, desde o momento da consulta ao sistema até a impressão do boleto de pagamento, tenha o tempo médio de dois a cinco minutos.

Segundo a Serasa, a parceria com os Correios é importante para ajudar a parcela da população sem acesso à internet ou que ainda tenha dificuldades com os meios digitais. “Permanecer em mais de 7 mil endereços espalhados pelo país, é estar mais próximo da população. Sabemos que nem todos os consumidores possuem internet e essa parceria irá ajudar a suprir essa necessidade. O Serasa Limpa Nome é a maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil e sem dúvida fica ainda mais forte com essa nova opção de atendimento”, analisa o diretor da Serasa, Pedro Dias Lopes.

Ainda de acordo com a Serasa, foram feitos mais de 9,7 de acordos nos dois últimos anos desde o relançamento do programa, o que já totalizou R$ 344 bilhões em descontos concedidos em todo o país. Além das agências dos Correios, o serviço de renegociação está disponível no site da Serasa e nos pontos de atendimento da empresa.

