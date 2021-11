Sertanejo Thiago Costa deve passar por nova cirurgia, diz assessoria do cantor

Sertanejo paraense foi vítima de um acidente em área de rio no Pará, na última quinta-feira (11). — (Foto: Divulgação)

Equipe do músico informou que o quadro de saúde permanece estável. Artista segue consciente e se alimentando bem. Marinha ainda apura ‘possíveis causas e responsáveis’ pelo acidente em Belém.

O cantor sertanejo Thiago Costa segue internado na Unidade de Terapia Intensiva e do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na Grande Belém. A assessoria do artista informou neste domingo (14) que ainda não há previsão de alta para o músico e que ele deve passar por uma nova cirurgia no braço direito.

Ainda de acordo com a equipe de Thiago, ele sofreu uma lesão grave na perna direita e já fez uma cirurgia por conta disso. O procedimento no braço está previsto para a próxima terça-feira (16). O sertanejo também precisou de mais duas bolsas de sangue.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a equipe do músico informou que de acordo com o último boletim médico, divulgado neste sábado (13), quadro de saúde do cantor é estável. Ele segue consciente e está se alimentando.

Acidente

O artista foi internado após sofrer um acidente no Furo do Maguari, uma área de rio na capital do Pará. Ele sofreu fratura no braço e na perna. A moto aquática em que ele estava com outra pessoa foi atingida por uma lancha no fim da tarde da última quinta (11).

Além do sertanejo, a outra pessoa que estava na moto também precisou ser socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital. O estado de saúde não foi detalhado pela unidade de saúde, nem pelos bombeiros.

Um vídeo feito depois do acidente registrou o momento em que o músico e a outra pessoa atingida recebem os primeiros socorros- veja abaixo. O condutor da lancha envolvida na colisão prestou socorro.

A Marinha, através da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), informou em nota enviada ao g1 que o caso será investigado para apuração de “possíveis causas e responsáveis pelo fato”.

Entre os fatos a serem investigados é se os condutores eram habilitados e se as normas de segurança estavam sendo seguidas.

Já a Polícia Civil informou que não recebeu registro de ocorrência sobre o caso.

Thiago é natural da cidade de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Entre as músicas mais conhecidas do cantor está ”JBL no paredão’. A agenda de shows de novembro do sertanejo precisou ser cancelada.

Uma semana antes do acidente, o cantor homenageou Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo. Ele falou sobre como foi recebido com carinho pela cantora quando se conheceram pessoalmente durante um show dela.

Por g1 Pará — Belém

14/11/2021 11h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/empresa-de-tecnologia-abre-inscricoes-para-programa-global-de-estagio/

Curtir isso: Curtir Carregando...