Integrante de facção acusado de matar namorada em motel é preso

(Foto:Reprodução PCDF) -Ruan Rodrigues é acusado de torturar e matar Ana Carolina, de 21 anos, a mando da organização criminosa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu neste domingo (15) Ruan Rodrigues de Souza, 27 anos, acusado de torturar e matar Ana Carolina de Lima Araújo, de 21 anos, na suíte do motel Play Time, em Taguatinga Sul, no dia 31 de outubro. O crime teria sido executado a pedido de líderes da facção criminosa Comboio do Cão, da qual é integrante, sob a justificativa de que a jovem, que era sua namorada, teria “falado demais”. As informações são do portal Metrópoles.

Jovem torturada e morta em motel foi vítima de facção criminosa

Ruan, também conhecido como R7, estava foragido desde o dia do crime e vinha trocando de endereço na tentativa de despistar a polícia, que já vinha monitorando o acusado. O último esconderijo, onde foi encontrado, era residência de uma mulher com quem ele estaria envolvido e onde recebia ajuda permanente de outros integrantes do Comboio do Cão.

De posse de mandado judicial, policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e da Divisão de Operação Especiais (DOE) foram até o local e conseguiram surpreender Ruan e também um comparsa no crime que resultou na morte de Ana Carolina.

No momento da prisão havia sete pessoas na residência. Todas estariam todas consumindo drogas e bebidas no local. Diante da quantidade de entorpecentes na cena, as sete também foram autuadas por porte de drogas, incluindo a proprietária do imóvel, que será autuada por favorecimento pessoal. Todos foram encaminhados para a Decor.

O crime

Ana Carolina foi atraída para uma emboscada e executada com tiro na cabeça na madrugada de 31 de outubro, depois de sofrer tortura. O crime foi classificado como feminicídio. A jovem bebia na companhia de Ruan, então seu namorado, em uma casa junto com outras quatro pessoas: três homens e uma mulher. Tarde da noite, todos resolveram ir para um motel.

A vítima começou a ser agredida por Ruan ainda no caminho, dentro de um carro que levava o grupo. A motivação seria uma suposta traição. Na suíte do motel, ela ainda foi torturada pelo namorado e mais dois homens, apontados como sendo José de Alencar e Pedro Henrique Sampaio. O casal que estava com o grupo deixou o motel antes do crime.

Ficha extensa

Ruan Rodrigues de Souza é dono de uma vasta ficha criminal. Ele entrou para a vida do crime ainda na adolescência e tem passagens pela polícia do Distrito Federal e de Goiás por formação de quadrilha, roubo, furto e porte de drogas. Em 2012, foi preso por furto a uma residência no Lago Sul, ação essa planejada dias antes com auxílio da neta das vítimas.

Meses depois, voltou a ser preso por roubo a veículo. Com um simulacro de arma de fogo e apoio de um comparsa adolescente, ele tomou o carro de uma mulher, em Taguatinga. A vítima pulou para fora do automóvel para não ser feita refém. Em 2017, R7 foi preso ao ser flagrado com porções de cocaína e maconha.

