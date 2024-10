Servidora de MT está entre as 50 mulheres que levam o agro do Brasil para Mundo

Foto: Reprodução | A listagem contempla o Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado nessa terça-feira (15).

A administradora Ariana Guedes de Oliveira, que é servidora e assessora internacional de Mato Grosso na China, integra a lista das “50 Mulheres que Levam o Agro do Brasil para o Mundo”, publicada pela revista Forbes. A lista foi divulgada nessa terça-feira (15), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Rural.

Além de servidora do Estado, Ariana também é especialista em tributos e finanças na administração pública. Entre as funções desempenhadas por ela, está identificar, no país asiático, possíveis investidores que possam se estabelecer em Mato Grosso em toda a cadeia da agroindústria.

“Foi o primeiro projeto concreto de resultado de curto prazo. O projeto China, que permitiu a minha vinda para cá, é um trabalho de nível estratégico de criar diretrizes e atender desde a academia, órgãos de governo, iniciativa privada, envolvendo comércio internacional, importação e exportações. Além disso, dando suporte direto ao próprio governo nas compras internacionais, identificando fornecedores para empresas de Mato Grosso”, disse.

Residente em Pequim, o cargo de Ariana está diretamente ligado ao gabinete de governo do Estado, ou seja, ao governador. Sua agenda de construção de relacionamentos e encontros que visam o fomento de acordos comerciais entre chineses e mato-grossenses vem se intensificando desde 2020. A servidora está na linha de frente do atual movimento desde o início.

Na missão à Ásia, em novembro de 2023, Ariana colocou a Índia na rota de Mato Grosso e o governador Mauro Mendes participou de um evento de negócios que surtiu resultados. Empresários indianos passaram a vir à Mato Grosso em busca de oportunidades de comprar feijões e gergelim. A maioria dos indianos são vegetarianos e Mato Grosso é o maior produtor de gergelim do Brasil.

“Desde que o governador foi à Índia, o interesse das empresas indianas em Mato Grosso aumentou muito. Essas estratégias têm sido bastante efetivas. Além disso, nossas entidades têm colocado o pé na China como a Aprosoja, promovendo a sustentabilidade do agro, e agora com a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Colheitas Especiais e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir). A China e a Índia são mercados estratégicos e a nossa presença na Ásia torna as negociações mais seguras”, comenta.

Outro fruto do trabalho da servidora foi a implementação, em 2023, de um centro de língua chinesa com vocação para a agricultura, em uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) com a Universidade Agrícola do Sul da China.

“Há 10 anos, estávamos atrás de um professor de mandarim e o centro só foi possível quando a gente veio para a China. Estar mais próximos deles transmite mais confiança em uma ação de longo prazo. Um novo centro está em discussão para ser implantado na Unemat com uma universidade chinesa com foco nas engenharias. A Unemat de Cáceres já tem professor de mandarim e receber os primeiros pesquisadores chineses neste ano ou início de 2025”, destaca a servidora.

Com a relação mais próxima, Mato Grosso passou a mais do que vender soja, carnes e milho, mas estabelecer uma relação sólida e trazer mais oportunidades para empresários, produtores rurais, industriais e comerciantes. A ideia é criar ambiente que o investidor chinês estabeleça no estado onde sua cultura e língua sejam entendidas.

A data

O Dia Internacional da Mulher Rural foi comemorado nessa terça-feira (15) e foi criado em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). A escolha da data é significativa porque ela precede o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), destacando a importância das mulheres na produção de alimentos e em cadeias agrícolas sustentáveis.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/19:39:28

