Sespa – PA publica um novo edital de Processo Seletivo

(Foto: Reprodução)- Seleção é destinada ao preenchimento de dez vagas ofertadas aos profissionais com escolaridade entre nível médio e superior; confira

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do estado do Pará (Sespa – PA), por meio da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de dez vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em caráter temporário .

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Técnico em Higiene Dental (3); Odontólogo (5); e Psicólogo (2).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade entre níveis médio e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, distribuídas entre seis horas diárias, referente a remuneração mensal no valor que acrescido de gratificação e auxílio alimentação alterna entre R$ 2.387,95 a R$ 4.696,37.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever gratuitamente de forma eletrônica no período de 29 de fevereiro de 2024 até o dia 1º de março de 2024, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise documental e curricular, na data prevista de 4 de março de 2024.

além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos à fase de entrevista, com realização prevista para 11 de março de 2024, ambos com base nos critérios especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante seis meses, com possiblidade de ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Fonte: PCI Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/08:24:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...