Polícia faz busca e apreensão na casa de envolvidos em acidente de ônibus que vitimou paraenses no PR — Foto: Polícia Civil do Pará

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça, 25, sendo quatro no Pará.

Pessoas envolvidas no acidente de um ônibus de turismo no Estado do Paraná, que deixou 19 paraenses mortos, foram alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (25) no Pará e em Santa Catarina. A ação ocorreu em apoio a Polícia Civil do Paraná, simultaneamente nas cidades de Belém e Ananindeua (PA), e em Florianópolis e São José (SC). Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo quatro no Pará.

O acidente aconteceu no dia 25 de janeiro de 2021, na BR-376, em Guaratuba, litoral do Estado do Paraná. O veículo transportava 54 pessoas quando colidiu em uma mureta de contenção, tombou e caiu na ponte do Rio da Santa. Dezenove passageiros morreram e os outros ficaram feridos. A viagem estava sendo feita entre os estados do Pará e Santa Catarina. A maioria dos passageiros buscava oportunidades de emprego no sul do país.

O objetivo da operação é investigar as causas do acidente. Um dos alvos da diligência foi o motorista do ônibus, que estava em sua residência, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. No local, foram apreendidos celulares, documentos e bilhetes de viagens. Todo o material será periciado pelos agentes da Polícia Civil. Espontaneamente, o homem foi até a Delegacia-Geral de Polícia, em Belém, onde será ouvido.

Investigações

O laudo pericial elaborado pela Polícia Científica do Paraná apontou que o motorista do veículo estava dirigindo em alta velocidade e que o freio estava funcionando parcialmente no momento do acidente. Além disso, a falta de manutenção adequada do veículo foi uma das causas determinantes para o tombamento.

De acordo com as investigações, as informações constantes na licença de viagem, feita pela empresa responsável pelo transporte e emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não correspondem à realidade.

Com base nos fatos, a PCPR constatou que não se tratou de uma viagem sob a modalidade de fretamento turístico ou fretamento eventual, e sim de transporte clandestino de passageiros.

