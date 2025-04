Sespa reforça ações de combate à malária no Pará

(Foto: Reprodução) – Distribuição de mosquiteiros, medicamentos e testes rápidos impulsiona redução de 36% nos casos em 2025

O Dia Mundial de Luta Contra a Malária, celebrado nesta quinta-feira (25), é uma oportunidade para reforçar a importância das ações contínuas de prevenção e controle da doença no Pará. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) destaca que, ao longo de 2025, intensificou as estratégias para combater a transmissão, com investimentos em diagnóstico rápido, tratamento e distribuição de insumos em áreas prioritárias.

Entre janeiro e março deste ano, foram enviados 2.600 mosquiteiros impregnados com inseticida para os municípios de Oeiras do Pará e Cametá, além da distribuição de 222.442 comprimidos de medicamentos antimaláricos e 14.275 testes rápidos para os Centros Regionais de Saúde do Estado. A Sespa também reforçou a capacitação de profissionais de saúde e o assessoramento técnico às prefeituras, fortalecendo a vigilância epidemiológica nos municípios.

Essas ações têm contribuído para resultados positivos: o Pará registrou, até o final de março, uma redução de 36% no número de casos de malária em comparação ao mesmo período de 2024. De acordo com a Coordenação de Controle da Malária da Sespa, foram confirmados 4.293 casos este ano, frente aos 23.205 registros no ano anterior, todos sem óbitos.

A malária é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, e seus principais sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, calafrios e sudorese. A Sespa reforça a importância da busca precoce por atendimento em caso de sintomas e da conclusão do tratamento, que é gratuito e oferecido nas unidades de saúde do Estado.

Além das ações de prevenção, a Sespa tem investido em novas tecnologias para o diagnóstico rápido e no uso da tafenoquina, medicamento inovador que permite a cura da malária causada pelo Plasmodium vivax em dose única, aumentando a eficácia do tratamento.

A Secretaria reafirma o compromisso de seguir mobilizada no combate à malária, trabalhando em parceria com os 144 municípios paraenses e promovendo saúde e qualidade de vida para a população.

Sintomas e tratamento

A malária é causada por um parasito transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que se infecta ao picar uma pessoa doente. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, calafrios, tremores e sudorese. Outros sintomas que podem aparecer inicialmente são náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

O diagnóstico pode ser feito por meio de gota espessa ou teste rápido. A gota espessa é obtida com amostra de sangue colhida diretamente por punção digital.

A malária tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Entretanto, se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada, pode evoluir para as suas formas graves. Daí a importância de a pessoa, que tenha viajado, nos últimos 15 dias, para uma área endêmica de malária, procurar imediatamente o serviço de saúde assim que apresentar algum desses sintomas.

O tratamento é feito de acordo com o peso do paciente e espécie parasitária, podendo ser por P. vivax, P. falciparum ou mista. Com resultado positivo para malária, o paciente recebe os medicamentos e inicia imediatamente o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É importante que o paciente complete o tratamento mesmo já estando sem sintomas, para que alcance totalmente a cura.

As principais medidas preventivas são instalar telas em portas e janelas da casa se possível; evitar construir casas perto de matas e igarapés, pois são locais onde o mosquito vive e se reproduz e usar mosquiteiros e repelentes.

