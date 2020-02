Definida data da inauguração da Br 163 no Pará por Bolsonaro

(Foto:Reprodução) – O exercito Brasileiro junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, vão inaugurar, a conclusão da pavimentação da rodovia Br 163 no estado do Pará.

A divulgação foi feita pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas , na tarde desta quinta-feira que na próxima semana dia 14 de Fevereiro o Presidente Jair Bolsonaro estará no trecho entre Novo Progresso e Moraes Almeida inaugurando a conclusão da obra.

Tarcísio Gomes de Freitas , confirmou a data em sua pagina do facebook.

As obras foram feitas em parceria com o Exército Brasileiro que continua no trecho concluindo os trabalhos.

Bolsonaro deve chegar de avião presidencial na base aérea do Cachimbo e seguir de helicóptero até o local da Inauguração em Moraes Almeida.

