Sete meninos de Moraes Almeida são selecionados para fazerem teste em Sinop no Mato Grosso

Os meninos fazem parte da escolinha Atletas do Amanhã, que tem como coordenador Lenisson Reategui (Indio), foram selecionados para este teste no Mato Grosso. (Fotos:Via WhatsApp)

Os setes meninos da Escolinha Atletas do Amanhã, de Moraes Almeida, viajaram neste fim de semana e participaram da primeira fase de avaliação no Estádio Gigante do Norte na cidade de Sinop no Mato Grosso.

A seletiva aconteceu neste domingo, 19 de fevereiro de 2023, o evento é sobre responsabilidade da Next Academy a maior rede de academias de desenvolvimento pessoal a través do Futebol e Educação da América Latina. Next Academy prepara estudantes-atletas para que alcancem sucesso no esporte e na vida.

“Estamos muito felizes por eles, que estão realizando esse sonho. Temos grande esperança que eles possam conseguir alcançar o objetivo de passar na avaliação”, afirmou Lenilson popular Indio.

“A gente faz esse esforço porque sabemos que é uma oportunidade na vida deles. Independente do resultado, é algo que vai ficar marcado na vida dos garotos. É uma experiência. E sempre dissemos que eles precisam acreditar”, completou o coordenador, Lenilson (Indio).

Veja lista dos meninos da escolinha

*Raimundo Lucas 15 anos

*Eduardo Augusto 14

*Weslwy ramom 18 anos

*Kaun lima 15 anos

*Carlos henrique 15 anos

*Leonardo Alexandro 14 anos

*Marcos Vinícius 14 anos

Esse são os alunos que participaram da seletiva aqui em no Sinop

**Escolinha atleta do amanhã Moraes Almeida

***Professor : lenisson Reategui (índio)

