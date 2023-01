Sete pessoas são flagradas dirigindo alcoolizadas e duas morrem no trânsito em Santarém

Abordagens noturnas em pontos de grande movimentação na cidade de Santarém integram os trabalhos dos agentes do Detran — Foto: Agência Pará/Divulgação.

Todos os motoristas flagrados pelos órgãos de fiscalização pagaram fiança e vão responder em liberdade.

Sete condutores de veículos foram flagrados pelos órgãos de segurança pública dirigindo sob efeito de álcool, e por esse motivo, conduzidos a 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém, Oeste do Pará, na noite de domingo (8).

Durante a madrugada de domingo 5 pessoas foram flagradas pelas autoridades policiais dirigindo sob efeito de álcool.

Elas foram identificadas como: Odineia Monteiro dos Santos, Sandro da Conceição de Carvalho, Roberto da Silva Tapajós, Jucelino de Morais Lima e Junior Cessar França. Todos pagaram fiança e vão responder em liberdade.

Também foram conduzidos à delegacia por embriaguez ao volante: Samuel Peyton Pereira e Fernando Batista Sales. De acordo com informações da PM, Samuel Peyton Pereira foi abordado durante blitz na rodovia Everaldo Martins (PA-457).

Os agentes perceberam sinais de embriaguez no motorista Samuel Peyton e realizaram teste de etilômetro que constatou que ele estava embriagado. Diante da situação ele foi conduzido à delegacia, prestou depoimento ao delegado de Plantão, Eduardo Simão, pagou fiança e foi liberado.

Já o motorista Fernando Batista Sales se envolveu em acidente de trânsito no domingo (8) depois de assumir a direção sob efeito de álcool. Foi feito o teste de alcoolemia que testou positivo, de acordo com informações da Polícia.

Acidentes no fim de semana

Um pedestre de 51 anos foi atropelado e morto por um motorista que conduzia uma pick-up completamente embriagado na rodovia Curuá-Una (PA-370), comunidade Boa Fé, na região do Planalto. O acidente aconteceu na noite de sábado (7).

Já na tarde de domingo (8), um motociclista de 29 anos, morreu ao ser surpreendido por um carro que atravessou na sua frente quando realizava uma manobra à esquerda. De acordo com o delegado Eduardo Simão, o motorista do carro não é habilitado. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

