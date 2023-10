Após ser agredida com tapas, professora é arrastada em via pública pelo ex, em Alenquer

A vítima sofria ameaças constante do ex, que não aceitava o fim da relação. O suspeito descumpriu uma medida protetiva.

A Polícia Civil de Alenquer, oeste do Pará, está investigando um caso de violência doméstica e de ameaça de morte que aconteceu na tarde de terça-feira (24), com uma professora do município. À equipe do g1, a vítima, Lana Andreya Oliveira, relatou ter vivido momentos de terror e chegou a pensar que não sairia viva das mãos do agressor, Eliocélio Monte, com quem foi casada por mais de 20 anos.

A vítima foi abordada pelo suspeito quando chegava em casa, acompanhada por um amigo que lhe deu carona. A professora conta que seu ex-marido teria colocado a motocicleta em que ele estava na frente do carro e pediu que ela saísse do veículo para conversar.

Sob ameaça de morte, a professora saiu do carro, momento em que Eliocélio Monte passou a agredi-la. Ele ainda a arrastou por mais de 200 metros e a forçou a entrar na casa dele.

Já dentro da residência, os momentos foram de pânico para a vítima, que foi agredida novamente de forma violenta. Ela relata também que Eliocélio teria tentado estrangulá-la. Após conseguir se desvencilhar do agressor, Lana Andreya foi socorrida pela mãe dela e um irmão.

Lana Andreya informou que decidiu se separar de seu marido depois de viver um casamento tóxico por mais de 20 anos. No início, a separação foi aceita pelo companheiro, mas depois tudo mudou e ele passou a persegui-la.

Devido às constantes ameaças, a professora decidiu pedir uma medida protetiva, que segundo ela, foi quebrada por Eliocéliio nesta terça. O caso de agressão e ameaça foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Alenquer.

O advogado Marjean Monte, que defende Eliocélio Monte, informou que o cliente dele não está sendo acusado nem investigado por tentativa de homicídio ou feminicídio, tampouco está sendo procurado pela polícia, pois não há decretação de prisão preventiva. Reforçou também, que Eliocélio Monte não chegou a ser intimado de que havia medida protetiva decretada.

