(Foto:© Divulgação / SBT) -O empresário foi diagnosticado com Covid-19, e ficou internado por algumas horas para acompanhamento médico

Silvio Santos deixa hospital em SP após confirmação de que está com Covid

Silvio Santos, 90, deixou o Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo, no fim da noite de sexta-feira (13), após realizar exames. O empresário e apresentador recebeu o diagnóstico de Covid-19 e ficou internado por algumas horas para acompanhamento médico.

A informação sobre a alta foi confirmada pela assessoria do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Pelo Twitter oficial, a emissora informou que Silvio Santos, que já tomou as duas doses da vacina contra a Covid, vai manter isolamento em local não revelado. Com isso, suas gravações foram canceladas.

Na tarde de sexta-feira, quando o dono do SBT foi hospitalizado, suas filhas tranquilizaram os fãs. Por meio de nota em redes sociais, assinada por Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, afirmaram que ele estava bem e mantinha o bom humor costumeiro.

Na quinta-feira (12), uma suposta internação de Silvio já havia sido alvo de rumores. Porém, tanto o SBT quanto a mulher de Silvio, Iris Abravanel, negaram a informação na ocasião.

Desta vez, a hospitalização foi confirmada pela assessoria de comunicação. “O apresentador encontra-se internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo apenas para monitoramento de praxe e continua com sua alegria e animação de costume”, diz comunicado. “Desejamos seu pronto restabelecimento.”

Silvio voltou a gravar no SBT no final de julho, após passar mais de um ano sem ir ao local. Primeiro, ele gravou o programa Roda a Roda Jequiti e, depois, retomou as atividades do Programa Silvio Santos, com plateia reduzida.

Até então, o SBT vinha exibindo reprises. Inicialmente dos dois últimos anos, mas recentemente também começou a resgatar cenas clássicas do patrão em edições mais antigas. Apareceram na tela celebridades que há anos não pisam na emissora, como Xuxa, além de Sandy e Junior ainda crianças.

No próximo dia 19, o SBT, emissora da qual Silvio é dono, completa 40 anos. No último dia 8, o canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação da emissora, com depoimentos de mais de 40 personalidades.

Em 14/08/21 11:58 ‧ por Folhapress

