Ele teve uma parada cardíaca (Foto:© Getty Images)

Jogador Frack Berrier morre aos 37 anos

O futebol belga está de luto, após a morte de Franck Berrier, nesta sexta-feira, aos 37 anos.

“Ele morreu de parada cardíaca enquanto praticava esporte”, referiu o emblema Oostende, clube que defendeu entre 2013 e 1018.

A passagem do antigo jogador francês pela Bélgica começou em 2008, com duas temporadas no Zulte Waregem, depois mais duas no Standard de Liège (2010-2012) antes de regressar ao Essevee (2012-2O13).

E foi precisamente no Standard de Liège, onde Franck Berrier se encontrou com o atual técnico do FC Porto, Sérgio Conceição

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten. We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF — KV Oostende (@kvoostende) August 13, 2021



Fonte:Notícias ao Minuto Brasil

14/08/21 17:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...