Sinop: aeroporto está entre 5 principais do Centro-Oeste com voos da Latam e novo terminal terá 5 mil metros quadrados

(Foto:Reprodução) – O secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, avaliou, ao Só Notícias, que com o início das operações da Latam linhas aéreas, há uma semana, com voos para Brasília, “nosso aeroporto é um dos 5 principais do Centro-Oeste.

Com mais um voo direto a Brasília, conseguimos ir e voltar praticamente no mesmo dia, é uma coisa fundamental porque são mais conexões, é estar ligado ao mundo, quando você se conecta à grandes centros e capitais, proporciona uma malha aérea mais curta, diminuindo a quantidade de voos para chegar em outros lugares”.

“Cada vez crescemos mais, isso traz mais confiança para empresários de fora, não só pegar voos, mas virem morar em nossa cidade com essas conexões, nós falamos em todas as esferas, nesse sentido de que interfere na economia, porque você se conecta hoje com facilidade aos principais pontos do Brasil”, acrescentou.

O aeroporto presidente Figueiredo é o segundo, em Mato Grosso, em número de passageiros. O maior é o Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Sinop precisa agora de um moderno terminal de embarque e desembarque de passageiros. O atual já estava pequeno antes da chegada da Latam e agora terá movimento ainda maior diariamente. Só Notícias apurou que a concessionária Centro-Oeste Airports apresentou ao Prodeurbs – setor de engenharia da prefeitura que faz as análises e liberação de obras – projeto para construir o novo terminal terá cerca de 5 mil metros quadrados, construído ao lado do atual e o projeto prevê ampliação do pátio onde ficam as aeronaves. Os investimentos podem chegar a R$ 30 milhões.

O projeto apresentado em janeiro, foram feitos ajustes e está em fase de ajustes finais. A tendência é que a Prodeurbs aprove ainda este mês. O terminal atual vai ser usado como área administrativa da concessionária.

A Latam decola da capital federal às 22:15h (hora local) e voo dura 1 hora e 50, chegando no aeroporto presidente João Figueiredo às 23:05h. De Sinop rumo a Brasília, a aeronave decola às 04:50h e chega às 07:30h, também sem escalas, com aeronave Airbus 319, com capacidade para 140 passageiros.

O voo para Brasília proporciona conexões para dezenas de localidades em todo o país. A Gol iniciou voos comerciais em Sinop em junho do ano passado para São Paulo (com conexões para diversos Estados). A Azul opera há vários anos na rota a Cuiabá com voos diários e também para São Paulo. (As informações são da Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)

Jornal Folha do Progresso em 10/05/2022

